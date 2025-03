POL-EL: Haren - Roller-Fahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Herzlake (ots) - Am Samstag gegen 16:35 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzschuppen im hinteren Bereich eines Grundstücks an der Straße "Am See" in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr