Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Gewässerverunreinigung auf dem Neckar

Göppingen (ots)

Esslingen/Stuttgart: Am Samstag, 14.12.2024, wurde gegen 09:30 Uhr ein Ölfilm auf dem Neckar gemeldet. Dieser erstreckte sich zwischen Oberesslingen, der Innenstadt Esslingen mit ihren Kanälen und der Stauhaltung Obertürkheim. Maßnahmen zur Eindämmung des Ölfilms wurden durch die Behörden veranlasst. Durch die Feuerwehr wurden an mehreren Stellen Ölsperren ausgelegt. Die Ursache der Gewässerverunreinigung ist derzeit noch unklar. Ein Verursacher oder ein Eintragsort konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Zur Feststellung des Ausmaßes und der Suche nach dem Verursacher kam neben der mehreren Streifen der Wasserschutzpolize und der angrenzenden Reviere noch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand findet kein Eintrag von Öl mehr statt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Stuttgart dauern an, die Suche nach dem Verursacher wird am morgigen Tag fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell