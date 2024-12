POL-Einsatz: Schiffsunfall mit zwei getöteten Personen

Göppingen (ots) - 76187 Karlsruhe, Ölhafen Am heutigen Samstag gegen 15:15 Uhr kam es im Ölhafen in Karlsruhe zu einer Kollision zwischen einem ablegendem Tankmotorschiff und einem zur Verladung fest vertäuten Tankmotorschiff. Das ablegende Tankmotorschiff kollidierte hierbei mit seinem Heck mit dem Heck eines zweiten, am Laden befindlichen, Tankmotorschiff. Beide ...

mehr