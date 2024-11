Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Schiffsunfall beim Ablegen im Ölhafen - 76187 Karlsruhe

Göppingen (ots)

76187 Karlsruhe, Ölhafen

Am heutigen Samstag gegen 15:15 Uhr kam es im Ölhafen in Karlsruhe zu einer Kollision zwischen einem ablegendem Tankmotorschiff und einem zur Verladung fest vertäuten Tankmotorschiff. Das ablegende Tankmotorschiff kollidierte hierbei mit seinem Heck mit dem Heck eines zweiten, am Laden befindlichen, Tankmotorschiff. Beide Schiffe waren zum Zeitpunkt der Havarie mit Treibstoff beladen. Durch die Kollision kam es auf dem beim Laden befindlichen Schiff durch eine Nottrennung am Verladearm zu einem geringen Austritt von Diesel auf dem Deck. Ein Eintrag in das Gewässer konnte verhindert werden. Durch die Kollision entstand an beiden Schiffen Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die noch andauernden Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell