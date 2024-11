POL-Einsatz: Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr mittels Laserpointer in Friedrichshafen

Göppingen (ots) - 88079 Kressbronn (Nonnenhorn) - Am frühen Sonntagnachmittag meldete eine aufmerksame Bürgerin vom Ufer aus einen vermeintlich in Seenot geratenen Surfer. Dieser versuche schon längere Zeit vergeblich, auf sein Brett zu gelangen. Östlich der Steganlage Nonnenhorn konnte durch Rettungskräfte ein Surfer angetroffen werden. Dieser gab aber an, zwar ...

mehr