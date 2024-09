POL Schwaben Nord: Ohne Führerschein unterwegs

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am heutigen Mittwoch (11.09.2024) kam es in der Raiffeisenstraße zu einem Brand auf einem Recyclinghof. Gegen 01.15 Uhr brach das Feuer auf dem Gelände eines Recyclinghofes aus. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand zeitnah, so dass kein Sachschaden entstand. Als Brandursache machte die Feuerwehr ein weggeworfenes, defektes Gerät aus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

