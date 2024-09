Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Spannende Wettkämpfe: Feuerwehr Eddersheim und Jugendfeuerwehr Hattersheim bei Hessischer Feuerwehrleistungsübung und Bundeswettbewerb

Hattersheim am Main/Alsfeld (ots)

Die Feuerwehr Eddersheim und die Jugendfeuerwehr Hattersheim zeigten am Sonntag bei den Landesentscheiden der Hessischen Feuerwehrleistungsübung und des Bundeswettbewerbs ihr Können. Die besten Mannschaften aus ganz Hessen traten in Alsfeld (Vogelsbergkreis) gegeneinander an.

Die Leistungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Eddersheim am Main hat beim Landesentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübung den 21. Platz mit 71,5 Prozent belegt. Die Hattersheimer Mannschaft hatte sich als Kreissieger durch einen 4. Platz beim Bezirksentscheid des Regierungspräsidiums Darmstadt die Teilnahme am Landesentscheid gesichert. 21 Mannschaften aus ganz Hessen traten in einem theoretischen und einem praktischen Teil gegeneinander an. Im Praxisteil wurde ein Wohnhausbrand mit Menschenrettung simuliert, den die Einsatzkräfte so schnell wie möglich bekämpfen mussten. Die abschließende Aufgabe bestand darin, vier vorgegebene Knoten zu fertigen.

Die Jugendfeuerwehr Hattersheim hat beim Landesentscheid des Bundeswettbewerbs den 24. Platz mit 1.270 Punkten belegt. Als Kreissieger vertraten sie den Main-Taunus-Kreis. Die Jugendlichen mussten einen Löschangriff mit drei Strahlrohren (A-Teil) sowie einen 400-Meter-Staffellauf mit Hindernissen (B-Teil) absolvieren. Rund 600 Teilnehmer aus ganz Hessen traten in 57 Mannschaften traten gegeneinander an, um sich für den Bundesentscheid, der am 8. September im Rahmen des Deutschen Jugendfeuerwehrtages in Dresden (Sachsen) stattfindet, zu qualifizieren.

Die Feuerwehrleistungsübungen werden jährlich auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene durchgeführt. Im Hinblick auf die von den Feuerwehren in einer modernen, von der Technik geprägten Zeit zu bewältigenden Aufgaben oll die Hessische Feuerwehrleistungsübung die bereits erworbenen Kenntnisse in Praxis und Theorie festigen, ergänzen und damit den allgemeinen Leistungsstand anheben. Im Mittelpunkt stehen die fachliche Qualifikation und die Leistung im Umgang mit den der Feuerwehr zur Verfügung stehenden Einsatzmitteln.

Der Bundeswettbewerb (BWB) der Deutschen Jugendfeuerwehr ist ein Wettbewerb, der alle zwei Jahre auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene und jährlich auf Kreisebene durchgeführt wird. Der Bundeswettbewerb wurde erstmals 1975 durchgeführt und ist als Wettbewerb im Rahmen der feuerwehrtechnischen Ausbildung innerhalb der Jugendfeuerwehr zu sehen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell