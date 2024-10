POL-Einsatz: Steuerhaus und PKW´s nach Schiffsunfall geborgen

Göppingen (ots) - 88662 Überlingen, Bodenseekreis, Tauchplatz Tennisplätze Am Mittwoch, den 02.10.2024 führte ein 71-jähriger Taucher am Tauchplatz bei den Tennisplätzen in Überlingen einen halbstündigen Tauchgang durch. Kurz nach dem Auftauchen verspürte der Taucher plötzlich starke Schmerzen im Brustbereich. Aufgrund seiner schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme, war der Mann nicht mehr in der Lage ...

mehr