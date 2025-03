Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrskontrollen, zahlreiche Unfälle mit Verletzten, Zeugenaufruf in Zusammenhang mit hohem Sachschaden in Neubau

Reutlingen (ots)

Zahlreiche Verstöße bei gezielten Fahrzeugkontrollen

Am Freitagmittag hat die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen mit Unterstützung zahlreicher Polizeireviere des Polizeipräsidiums Reutlingen umfangreiche Kontrollmaßnahmen mit der Zielrichtung technischer Veränderungen an Pkw im Bereich des Parkplatz Bösmannsäcker durchgeführt und hierbei eine Vielzahl von Verstößen geahndet. Insgesamt wurden etwa 30 Pkw entsprechenden Kontrollen unterzogen. Im Rahmen der Überprüfungen wurde an insgesamt 16 Fahrzeugen festgestellt, dass die Betriebserlaubnis aufgrund vorsätzlicher technischer Veränderungen erloschen war. Zwei der Fahrzeuge wurden hinsichtlich einer weitergehenden notwendigen Überprüfung durch eine technische Prüfstelle sichergestellt. In einem Fall wurde ein Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis kontrolliert. Ein weiterer Pkw-Lenker war in Folge des Konsums von Betäubungsmitteln nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug zu führen. Die ganzheitlichen Kontrollen werden seitens der Verkehrspolizei weiter fortgeführt.

Reutlingen (RT): Sachbeschädigungen in Neubau (Zeugenaufruf)

Unbekannte Täter haben am Freitagmittag zwischen circa 12 Uhr und 15.30 Uhr erheblichen Sachschaden ein einem Neubau in der Katharinenstraße verursacht. In dem noch nicht bezugsbereiten Wohnkomplex beschädigten die Täter zahlreiche Wände und verschmutzten sie durch Graffiti. Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von einem Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe ausgegangen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07121 / 942-3333 zu melden.

Eningen unter Achalm (RT): Person mit Schusswaffe kontrolliert.

Am Samstagmorgen ist kurz nach Mitternacht ein 47-Jähriger im Bereich der Ortsmitte in Eningen aufgefallen. Er sprach wahllos und augenscheinlich verwirrt Passanten an, weshalb sich diese Sorgen um dessen Gesundheitszustand machten. Eine hinzugezogene Polizeistreife erkannte dann bei einer Personenkontrolle eine vermeintliche Schusswaffe bei dem Mann, weshalb Verstärkung hinzugezogen wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine täuschend echt aussehende Softairwaffe handelte. Die Anscheinswaffe wurde beschlagnahmt. Der 47-Jährige durfte im Anschluss nach Hause gehen, nachdem jegliche Gefährdung ausgeschlossen werden konnte. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zu der Anscheinswaffe aufgenommen.

Bad Urach (RT): Unfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin

Ein Verkehrsunfall mit hat sich am Freitagnachmittag in Bad Urach in der Hecklestraße ereignet. Ein 43 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Pkw BMW gegen 17.15 Uhr die Hecklestraße in Richtung der Einmündung Am Zimmerplatz. Dort wollte er nach links abbiegen. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne missachtete er die Vorfahrt einer 26-jährigen Motorradlenkerin. Durch den Zusammenstoß der beiden beteiligten Fahrzeuge wurde die Krad-Fahrerin leicht an der rechten Körperseite verletzt. Sie wurde anschließend zur weiteren Untersuchung mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 12.500 Euro.

Münsingen-Dottingen (RT): Hubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall auf einem Verbindungsweg zwischen Dottingen und Bad Urach-Sirchingen waren in der Nacht von Freitag auf Samstag neben zahlreichen Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Reutlingen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und auch ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt. Gegen 2.10 Uhr wurde die Polizei über einen Unfall unbekannten Ausmaßes informiert, woraufhin eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Münsingen zur Unfallörtlichkeit entsandt wurde. Das Unfallfahrzeug, ein Pkw Audi Q7, lag etwa 50 Meter abseits der Fahrbahn auf dem Dach in einem Gebüsch. Den Unfallspuren zu Folge war der Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem Verbindungsweg in Richtung Sirchingen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen Gehölz geprallt und auf dem Dach zur Endlage gekommen. Am Fahrzeug konnte durch die Polizei lediglich eine alkoholisierte 16-Jährige angetroffen werden, die angab, den Audi gefahren zu sein und den Unfall verursacht zu haben. Da jedoch bekannt war, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls mindestens eine weitere männliche Person im Fahrzeug aufgehalten hatte, wurden weitere Streifenbesatzungen zur Fahndung nach dem bis dato unbekannten Insassen herangezogen. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Person aufgrund des Unfalls gegebenenfalls schwere Verletzungen davongetragen hatte, weswegen auch ein Polizeihubschrauber zu Unterstützung angefordert wurde. Die Feuerwehr unterstützte die Suchmaßnahmen in dem weitflächigen Gebiet mit 33 Einsatzkräften und zwei Drohnen. Die augenscheinlich leicht verletzte 16-Jährige musste im weiteren Verlauf zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Aufgrund der Spurenlage erhärtete sich im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen der Verdacht, dass sie den Audi zum Unfallzeitpunkt nicht gefahren hatte. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach dem vermuteten männlichen Fahrer verliefen jedoch negativ. Am Samstagmorgen stellte sich der leicht verletzte 41-jährige Unfallverursacher gegen 8.45 Uhr schließlich selbst beim Polizeirevier Münsingen und räumte ein, den Audi zum Unfallzeitpunkt gelenkt zu haben. Da der 41-Jährige bei seinem Eintreffen auf der Dienststelle alkoholisiert war, musste er sich auf Anordnung der zuständigen in der Folge einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An dem Audi Q7 entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Dettingen unter Teck (ES): Verkehrsverstoß unter Drogeneinfluss

Eine Anzeige wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und Fahren unter Drogeneinfluss sind das Ergebnis einer Fahrzeugkontrolle, welche in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der B 465 bei einem Fahrzeugführer durch Beamte der Verkehrspolizei festgestellt worden sind. Gegen Mitternacht wurde ein VW eines 22-Jährigen durch die Beamten bei einer Geschwindigkeitsmessung mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Herantreten an das Fahrzeug konnte durch die Beamten deutlicher Marihuanageruch aus dem Innenraum des Fahrzeugs wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab eine entsprechende Beeinflussung des 22-Jährigen, weswegen bei ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter führte der junge Mann unter dem Fahrersitz eine Schreckschusswaffe griffbereit mit sich. Diese wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Weitere Überprüfungen hinsichtlich der Waffe stehen noch aus.

Denkendorf (ES): Unfallverursacherin ohne Fahrerlaubnis

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt derzeit gegen eine 40-jährige Autofahrerin, nachdem diese am Freitagmittag in Denkendorf einen Verkehrsunfall verursacht hat, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen 12.30 Uhr wollte die 40-Jährige in der Körschtalstraße mit ihrem Skoda Octavia rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Hierbei stieß sie mit dem Heck ihres Fahrzeugs gegen die geöffnete Fahrertür eines ordnungsgemäß geparkten VW Crafter. Am Verursacherfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro, der Schaden an dem VW Crafter wird mit etwa 5.500 Euro beziffert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte die 40 Jahre alte Frau keinen Führerschein vorweisen und zeigte lediglich ein Lichtbild von dem Dokument vor. Noch vor Ort konnte jedoch durch die aufnehmende Streifenbesatzung ermittelt werden, dass die Unfallverursacherin bereits seit mehreren Jahren über keine gültige Fahrerlaubnis mehr verfügt. Der Fahrzeugschlüssel für den Skoda der 40-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Fahrzeugnutzung durch die 40-Jährige dauern an.

Neckartailfingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Motorradfahrer ist am Freitagmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 69-jährige Krad-Lenker befuhr kurz nach 12 Uhr mit seiner Suzuki zunächst die B 297 in Neckartailfingen und wollte im weiteren Verlauf auf die B 312 in Richtung Aichtal auffahren. Beim Einfahren auf die B 312 missachtete er allerdings die Vorfahrt eines aus Richtung Metzingen kommenden Pkw Mini Cooper. Dessen 18-jähriger Fahrer versuchte noch, durch eine Vollbremsung ein Auffahren auf das Motorrad zu verhindern, was allerdings nicht mehr gelang. Durch den Zusammenstoß stürzte der Biker auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 69-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von beinahe einem Promille. Aufgrund dessen wurden bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Die Verletzungen des Kradfahrers wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 312 bis 13.30 Uhr voll gesperrt werden. Dabei kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ofterdingen (TÜ): Alkoholisiert auf geparktes Fahrzeug aufgefahren

Nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt wurde ein 38 Jahre alter E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung in Ofterdingen, in der Asperger Straße ereignet hat. Gegen 21.30 Uhr befuhr der 38-jährige mit seinem E-Scooter die Straße und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Volvo. Bei der Kollision stürzte der 38-Jährige zu Boden und zog sich hierbei Verletzungen am Kopf und Gesicht zu. Durch eine Passantin, welche den Verletzten an der Örtlichkeit aufgefunden hatte, wurden daraufhin die Rettungskräfte verständigt. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen wahrgenommen werden. Zudem wurden bei seinen Habseligkeiten verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden. Der E-Scooter-Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden an dem geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Der 38-Jährige sieht jetzt mehreren Strafanzeigen entgegen.

Dettingen / Rottenburg (TÜ): Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der Landstraße zwischen Dettingen und Ofterdingen ereignet hat. Der 69-jährige Fahrer eines Pkw der Marke Landrover befuhr gegen 13.40 Uhr die L 385 in Richtung Ofterdingen. In einer dortigen Rechtskurve geriet der Lenker aus bislang noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW T-Roc zusammen, welcher von einer 53-jährigen Frau gelenkt wurde. Der VW wurde nach dem Zusammenprall nach rechts auf den Grünstreifen abgewiesen, schleuderte im Anschluss zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb, nachdem er noch einen in Richtung Ofterdingen fahrenden Ford eines 72-Jährigen touchiert hatte, auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Da zunächst nicht bekannt war, ob Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden, rückte die Feuerwehr Ofterdingen mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme bis 17.05 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf der B 27, im Bereich der Ausfahrt Hechingen-Mitte ereignet hat. Gegen 22.40 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Seat Ibiza die Ausfahrt Hechingen-Mitte von der B 27 kommend und wollte nach links in die Stettener Halde abbiegen. Hierbei übersah er den Mercedes einer 62-Jährigen welche die Kreuzung vorfahrtsberechtigt querte. Bei der Kollision wurden die 62-Jährige und ein 24-jähriger Mitfahrer des Seat leicht verletzt und mussten durch Rettungskräfte versorgt werden. Die Mercedes-Fahrerin wurde nach der Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Balingen-Ostdorf (ZAK): Schachtdeckel ausgehoben (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen ermittelt seit Samstagmorgen gegen bislang unbekannte Täter wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In der Nacht von Freitag auf Samstag hoben die Täter elf Schachtdeckel in der Dorfstraße und der Hegengasse aus und ließen die Schachtdeckel auf der Straße liegen. Zu Gefährdungen oder Beschädigungen kam es dadurch augenscheinlich nicht. Durch einen Zeugen konnten am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr zwei junge Männer in Tatortnähe gesehen werden, welche mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Zu den Personen liegt folgende Beschreibung vor: circa 17 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung, einer sprach mit einem augenscheinlich leicht osteuropäischen Akzent. Mögliche Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433 / 264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell