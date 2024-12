LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - In Eisenach haben Jugendliche gestern Abend offenbar Feuerwerkskörper auf dem Dach eines Pkw angezündet. Der Audi war in der Goethestraße abgestellt. Die zwei Jugendlichen, vermutlich im Alter von 16 Jahren, darunter ein Mädchen mit Fellkragen an der dunklen Jacke, flüchteten zu Fuß. Am Dach des Audis entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich ...

