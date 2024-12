Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Touchiert

Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Lkw die Weimarer Straße in Richtung Seebergstraße. Hierbei touchierte er einen am Straßenrand geparkten Fiat sowie einen Renault. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt, Personen verletzten sich nicht. (jd)

