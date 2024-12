Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Gotha (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern am frühen Abend in der Humboldtstraße. Ein 34-jähriger Fahrer eines Peugeot beabsichtigte in die Dorotheenstraße einzubiegen und übersah dabei offenbar einen 44-jährigen Fahrer eines E-Scooter. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der 44 Jahre alte Mann verletzt wurde. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. (jd)

