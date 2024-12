LPI-GTH: Nicht versichert

Gotha (ots) - Eine 41-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr gestern, gegen 14.00 Uhr die Mozartstraße von der Bebelstraße kommend in Richtung Parkallee, als plötzlich eine 10-Jährige über die Fahrbahn rannte. Die 41-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig stoppen, sodass es zur Kollision mit dem Kind kam. Das 10-jährige Mädchen wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

