Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; In Bus gestürzt; Lärmender Pkw; Pkw nach Diebstahl aufgefunden; Nächtliche Fußgängerin auf Bundesstraße; Betrunken und ohne Erlaubnis mit Fahrzeug unterwegs

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Sonntagabend am Nikolaiplatz. Gegen 21.15 Uhr war es zu einem Gespräch zwischen einem 21-Jährigen und einem flüchtig Bekannten sowie einem weiteren Mann gekommen, die den Geschädigten anschließend geschlagen und getreten haben sollen. Als seine 20 und 24 Jahre alten Begleiter schlichtend eingreifen wollten, beteiligten sich Zeugenangaben zufolge offenbar zehn bis 15 weitere Personen an der Auseinandersetzung. Alle drei Geschädigte erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach der Personengruppe, die augenscheinlich eine Art traditionelle Kleidung getragen haben soll und geflüchtet war, blieb ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (rd)

Reutlingen (RT): Mitfahrerin in Linienbus gestürzt (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 64 Jahre alte Mitfahrerin in einem Linienbus am Sonntagnachmittag an einer Bushaltestelle in der Straße Unter den Linden erlitten. Der Bus befuhr gegen 17.45 Uhr die Straße Unter den Linden in Richtung Karlstraße und rollte in die dortige Bushaltestelle ein. Als ein jugendlicher Fußgänger kurz vor dem Fahrzeug die Straße überquerte, musste der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte die 64-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Fußgänger handelt es sich um einen männlichen Jugendlichen, der mit einem schwarzen Sportanzug mit seitlichen weißen Streifen bekleidet war. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten sich zu melden. Insbesondere ein Schüler, der einen Hinweis zu dem Fußgänger geben konnte, sich jedoch vor einer Befragung von der Unfallstelle entfernt hatte, wird gebeten unter Telefon 07121/942-3333 das Polizeirevier Reutlingen zu kontaktieren. (rd)

Denkendorf (ES): Lärmender PS-starker Pkw

Zu einem zunächst mitgeteilten Fahrzeugrennen sind mehrere Streifen des Polizeireviers Filderstadt am Sonntagabend ausgerückt. Passanten hatten gegen 22.45 Uhr den Notruf gewählt, da sie zwei schnell fahrende und lauten Motorenlärm verursachende Pkw im Bereich der Marie-Curie-Straße wahrgenommen hatten und von einem Rennen ausgegangen waren. Die Beamten konnten eines der beiden Fahrzeuge vor Ort feststellen und kontrollieren. Es handelte sich hierbei um einen hochmotorisierten Mercedes AMG. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte zwar kein Rennen stattgefunden, jedoch wurde gegen den 18-jährigen Lenker des Mercedes wegen Belästigung anderer ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (gj)

Tübingen (TÜ): Pkw nach Diebstahl aufgefunden (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen Unbekannten, der am Sonntagnachmittag einen Pkw vom Gelände eines Autohauses gestohlen hat. Eine 38-Jährige hatte zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr ihre Mercedes A-Klasse mit einem beinahe platten Reifen zur Reparatur auf einem dortigen Parkplatz abgestellt und die Fahrzeugschlüssel in einen Briefkasten eingeworfen. Gegen 16.10 Uhr befand sie sich mit ihrem Lebensgefährten auf dem Heimweg, als sie auf der B27 in Richtung Filderstadt bei Gniebel ihr Fahrzeug entdeckte. Das Paar folgte dem Mercedes bis ins Industriegebiet Bullenbank, wo der Autodieb sie mutmaßlich bemerkte und über die Tübinger Straße in den Furtweg und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte die abgestellte A-Klasse wenig später im Beundweg festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Täter, der offenbar den Briefkasten des Autohauses manipuliert hatte, wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, trug eine dunkle Sonnenbrille sowie eine dunkle Schildmütze und schwarze Handschuhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten oder Fahrzeugdiebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (rd)

Straßberg (ZAK): Nächtliche Fußgängerin auf Bundesstraße

Eine Fußgängerin auf der B463 hat am späten Sonntagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Verkehrsteilnehmer hatten kurz nach 23 Uhr eine dunkelgekleidete, äußerst schlecht erkennbare Person auf der Bundesstraße zwischen Winterlingen und Straßberg bemerkt und die Polizei verständigt. Aufgrund der gefährlichen Situation rückten mehrere Streifenbesatzungen aus und konnten rasch eine 26-Jährige kurz vor Straßberg direkt neben der Fahrbahn laufend feststellen. Die Beamten führten mit der Frau ein verkehrserzieherisches Gespräch und sorgten dafür, dass sie sicher ihr Ziel Albstadt erreichte. (gj)

Albstadt (ZAK): Betrunken und ohne Erlaubnis mit Fahrzeug unterwegs

Ein 19 Jahre alter Sprinter-Fahrer ist von der Polizei in der Nacht zum Montag in der Theodor-Groz-Straße aus dem Verkehr gezogen worden. Bei einer Routinekontrolle des Fahrzeugs gegen Mitternacht stellte sich heraus, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Er musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Beamten stellten zudem fest, dass der 19-Jährige den Mercedes Sprinter unberechtigt in Gebrauch hatte, weshalb er diesbezüglich einem weiteren Strafverfahren entgegensieht. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell