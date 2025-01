Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Sturmtief sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Dortmund

Dortmund (ots)

Das Sturmtief vom 06.01.25 hat für die Feuerwehr zahlreiche Einsätze gesorgt. Gegen 15 Uhr wurden der Einsatzleitstelle die ersten umgestürzten Bäume im Dortmunder Stadtgebiet gemeldet. Innerhalb kurzer Zeit stieg die Einsatzzahl auf zwischenzeitlich mehr als 80 gemeldete Sturmschäden. Umgekippte Bäume auf Straßen und geparkte PKW, durch den Wind gelöste Dachteile, die drohten herunterzustürzen sowie umgekippte Baustellenschilder waren hier am meisten genannt. Lose Blechteile an einem Treppenabgang des Hardenberg-Hochhauses am Königswall wurden schnell mit Hilfe einer Drehleiter entfernt, bevor sie zu Boden fallen konnten. Da nicht alle Einsätze gleichzeitig zu bearbeiten waren, mussten diese zunächst priorisiert werden. Dort wo noch eine akute Gefahr für Leib und Leben bestand, wurden die Einsatzkräfte direkt hin entsandt. Zu Bäumen, die zwar umgefallen waren, aber sicher auf dem Boden oder der Straße lagen, wurden die Feuerwehrkräfte zum nächstmöglichen Zeitpunkt alarmiert. Aber auch diese gemeldeten Einsatzstellen konnten im Laufe des Nachmittages und des Abends abgearbeitet werden. Ein langwieriger Einsatz war am Körner Hellweg. Dort drohte ein etwa 10 Meter hohes Baugerüst, dass sich durch den Sturm gelöst hatte, auf die Straße zu fallen. Da am Hellweg neben dem Autoverkehr und Fußgängern auch die Straßenbahnlinie U43 herführt, wurde nach Absprache mit der Polizei und der DSW21 der Bereich zwischen der Straße "Am Zehnthof" und "Akazienstraße" gesperrt. Auch die Straßenbahnlinie war hiervon betroffen. Die Spezialeinheit Höhenrettung der Feuerwehr Dortmund kontrollierte das betroffene Baugerüst und sicherte es mit Unterstützung der Gerüstbaufirma am Gebäude. Teile des Baugerüstes mussten aus Sicherheitsgründen dennoch abmontiert werden, so dass gegen 19:30 Uhr die Straße und somit auch der Verkehr nach gut drei Stunden Sperrung wieder freigegeben werden konnte. Bis zum Morgen zählte die Feuerwehr etwa 110 sturmbedingte Einsätze. Personenschäden durch den Sturm wurden nicht gemeldet. Zusätzlich zur Berufsfeuerwehr wurden auch 6 Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr zur Bewältigung der Einsätze alarmiert und eingesetzt.

