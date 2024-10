POL-DA: Darmstadt: Autofahrer mit 1,8 Promille gestoppt

Heppenheim (ots) - Am Sonntag (20.10.) zwischen 06:50 und 13:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des ALDI SÜD In der Lahrbach in 64646 Heppenheim einen geparkten blauen Suzuki Swift an der linken Fahrzeugseite in Höhe des hinteren Radkastens. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Die ...

