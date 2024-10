POL-HP: Lampertheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Riedstadt (ots) - Zwei Firmengebäude in der Ziegeleistraße gerieten in der Nacht zum Freitag (18.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Gebäude und machten sich anschließend jeweils an einem Tresor zu schaffen. Sie erbeuteten Bargeld und richteten durch ihr rabiates Vorgehen zudem Schäden in Höhe von mehreren ...

mehr