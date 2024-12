Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruchsserie in Anklam

Anklam (ots)

Am 01.12.2024 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 13:30 Uhr wurde die Polizei zu insgesamt zwölf Einbrüchen in Keller von Mehrfamilienhäusern gerufen. Tatzeit war in den meisten Fällen die Nacht vom 30.11.2024 (Samstag) zum 01.12.2024 (Sonntag). Besonders betroffen war der Stadtkern von Anklam. In den meisten Fällen blieb es beim Aufbrechen der Keller. An einem Tatort wurde ein hochwertiges Pedelec entwendet, in zwei weiteren Fällen Werkzeug. Der bislang ermittelte Gesamtschaden wird auf eine Summe zwischen 3.000 und 4.500 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zu relevanten Beobachtungen im Tatzeitraum oder dem bzw. den Tätern machen kann. Hinweise nimmt die Polizei in Anklam unter der Telefonnummer 03971 251-0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

