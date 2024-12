Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen bei Prohn

Barth (LK V-R) (ots)

Am 01.12.2024 gegen 00:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Deutscher mit seinem Pkw Peugeot und einer 20-jährigen Beifahrerin die L213 aus Prohn kommend in Richtung Groß Mohrdorf. Kurz hinter dem Ortsausgang Prohn kam der 19-Jährige dann mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Anschließend geriet der Pkw ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke am rechten und linken Fahrbahnrand. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen schwer verletzt und mussten mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Für die Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und für die Fahrbahnreinigung musste die L213 für die Dauer von fast anderthalb Stunden voll gesperrt werden. In diesem Zusammenhang kamen die Freiwillige Feuerwehr aus Prohn mit ca. neun Kameraden, zwei Rettungswagen und ein Funkstreifenwagen aus Barth zum Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

