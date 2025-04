Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Unfall beim Abbiegen

Am Montag achtete ein 68-Jähriger in Geislingen an der Steige nicht auf den Gegenverkehr. Dabei wurden vier Autos beschädigt.

Kurz nach 17.45 Uhr war ein Senior mit seinem Mercedes in der Werkstraße unterwegs. Er bog nach links auf einen Parkplatz eines Discounters ab. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden Dacia eines 55-Jährigen. An dem befand sich noch ein Anhänger. Trotz Ausweichmanöver stießen die beiden Autos zusammen. Durch die Kollision wurde der Mercedes in die Einfahrt geschoben und stieß mit einem wartenden Subaru einer 40-Jährigen zusammen. Auch der Dacia prallte noch gegen einen VW eines 64-Jährigen. Der fuhr in der Werkstraße. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtschaden an den vier Autos auf rund 33.000 Euro. Bis auf den Subaru und den Anhänger waren die Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

