POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL)(ADK)- Das Polizeipräsidium Ulm stellt die Kriminalstatistik 2024 vor - Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2024

Die Gesamtzahl der Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm erreichte im Jahr 2024 einen neuen Fünfjahreshöchstwert. Bis auf die Deliktsbereiche der Straftaten gegen das Leben und der strafrechtlichen Nebengesetze stiegen die Fallzahlen an, am deutlichsten bei den Vermögens- bzw. Fälschungsdelikten sowie Diebstahlsdelikten. Die Kriminalitätsbelastung liegt im mittleren Bereich, die Aufklärungsquote etwas über dem Landeswert. Das Polizeipräsidium Ulm nimmt bei der Kriminalitätsbelastung im landesweiten Vergleich mit den anderen Polizeipräsidien den sechsten Platz ein.

Die Zahl der Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik für den Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, also in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim und in der Stadt Ulm, ist im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr 2023 um 3.575 auf 39.735 Fälle angestiegen (+ 9,9 Prozent). Die Gesamtzahl aller polizeilich registrierten Straftaten liegt damit auf dem Höchststand der vergangenen fünf Jahre. Auch die Kriminalitätshäufigkeitszahl, die die Kriminalitätsbelastung einer Region darstellt, wuchs um 354 Fälle auf 4.222 Fälle umgerechnet auf 100.000 Einwohner an und befindet sich knapp unter dem langjährigen Höchstwert aus dem Jahr 2020. Die Aufklärungsquote ging um 1,3 Prozentpunkte auf nunmehr 64,0 Prozent zurück und liegt damit etwas über der landesweiten Aufklärungsquote von 62,6 Prozent. Maßgeblich für den Rückgang war insbesondere eine präsidiumsweit deutlich höhere Zunahme von Fällen des Diebstahls an/aus Kfz. im Vergleich zu den diesbezüglich weniger aufgeklärten Fällen. Gleiches war im Deliktsbereich der Vermögens-/ Fälschungsdelikte festzustellen.

Zur Veröffentlichung der Kriminalstatistik 2024 für das Polizeipräsidium Ulm sagt Polizeipräsident Josef Veser: Unsere Polizistinnen und Polizisten machen jeden Tag einen hervorragenden und ausgezeichneten Job. Egal ob in Ulm, in den Kreisen Göppingen, Heidenheim, Biberach oder im Alb-Donau-Kreis, durch den Einsatz und die Motivation der Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums Ulm können sich die Menschen sicher fühlen. Und trotz der gestiegenen Gesamtzahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich werden wir weiterhin durch eine offene, sichtbare und bürgernahe Polizeiarbeit für die Sicherheit in der Region sorgen. Josef Veser ergänzt: Auch mir persönlich ist besonders das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger ein hohes Anliegen, weshalb wir alles dafür tun werden diese Gefühl aufrechtzuerhalten und zu stärken. Zudem werden ergänzend die erforderlichen Maßnahmen in der repressiven und präventiven Polizeiarbeit weiter vorangebracht, um dem Anspruch als "Garant für die Sicherheit in der Region" weiterhin gerecht zu werden.

Die ausführliche Kriminalstatistik für den Bereich des Polizeipräsidiums Ulm finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://ppulm.polizei-bw.de/kriminalstatistik-gesamt-2024/

