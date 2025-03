Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Gulli gesprengt

In der Nacht auf Freitag waren Vandalen in Laupheim unterwegs.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht leerten Unbekannte in der Neustadt Allee vermutlich Benzin in einen Gulli. Anschließend entzündeten sie den Kraftstoff und sprengten so den Schachtdeckel in die Luft. Anwohner hörten die Explosion und verständigten die Polizei. Die fahndete nach den Unbekannten, konnte jedoch keine Verursacher mehr feststellen. Die Feuerwehr reinigte den Schacht vom Kraftstoff. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-0. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden wohl am Donnerstagabend auch verschiedene Gegenstände aus Gartenhütten in Laupheim gestohlen. Da ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei insbesondere die Geschädigten sich bei der Polizei zu melden.

++++0589009

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell