POL-UL: (BC) Uttenweiler - Über Terrassenplatte gefahren

Sachschaden entstand an einem BMW am Sonntag auf der L270 bei Uttenweiler.

Kurz nach 1.30 Uhr meldete sich der Fahrer eines BMW bei der Polizei. Der 33-Jährige war mit seinem Auto auf der Straße von Uttenweiler in Richtung Sauggart unterwegs. Dort überfuhr er eine rund 40 x 40 cm große Steinplatte. Die lag auf der Straße und war wohl von einem unbekannten Fahrzeug heruntergefallen. Der BMW-Fahrer sah die Terrassenplatte in der Dunkelheit offenbar zu spät. Der Fahrer riss das Lenkrad nach rechts und streifte mit dem BMW die Leitplanke. Beim Überfahren der Platte wurde die Front und der Unterboden am Fahrzeug beschädigt. Die Ölwanne riss auf und Öl verteilte sich auf der Straße. Die Feuerwehr kam und band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der Schaden an dem BMW wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der BMW konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Ein Abschlepper barg das Auto. Hinweise zum Verursacherfahrzeug, das die Steinplatte verloren hatte, nimmt die Polizei Riedlingen unter der Tel. 07371/938-0 entgegen.

