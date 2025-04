Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - In den Gegenverkehr geraten

Ein Leichtverletzter und etwa 15.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag auf der B312 bei Biberach.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.45 Uhr auf Höhe Burrenwald. Eine 21-jährige BMW-Fahrerin war auf der B312 in Richtung Riedlingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts in den Grünstreifen. Die Fahrerin lenkte dagegen und das Auto kam ins Schleudern. Der BMW geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegen kommenden Peugeot eines 52-Jährigen. Der versuchte noch dem BMW auszuweichen. Beide Autos kamen auf der Straße zum Stehen und blockierten diese. Durch die Kollision erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 21-Jährige und ihre 17-jährige Beifahrern im BMW kamen mit dem Schrecken davon. Abschlepper bargen die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Sie banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe und sperrten bis gegen 19.15 Uhr die Strecke. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf. Den Schaden schätzt die Polizei am BMW 5.000 Euro, am Peugeot auf ca. 10.000 Euro.

