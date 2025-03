Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgänger verletzt - Zeugen gesucht

Lippetal (ots)

Am Samstag, den 09.03.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei zur Oestinghauserstraße in das Lippetal, gerufen. Hier trafen die Polizeibeamten auf einen 51-jährigen Geschädigten, welcher oberflächliche Verletzungen im Gesicht aufwies. Der Lippetaler gab an, dass er fußläufig auf der Oestinghauserstraße in Richtung Oestinghausen unterwegs gewesen sei. Als sich der Lippetaler in Höhe der Bushaltestelle "Ziegelei" im Kreuzungsbereich Oesterndorf/ Am Winkel befand, bog nach Angaben des Geschädigten ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Kleinwagen aus der Straße Oesterndorf nach rechts auf die Oestinghauserstraße ab. Im Rahmen des Abbiegevorgangs war es möglicherweise zu einer Berührung zwischen dem Geschädigten und dem flüchtigen Fahrzeug gekommen, wodurch der alkoholisierte Geschädigte auf den Gehweg stürzte. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat übernommen.

