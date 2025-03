POL-SO: Einladung zur Pressekonferenz - Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2024

Anröchte (ots) - Am Rathausplatz in Anröchte wurden im Zeitraum vom 07.03.2025 - 09.03.2025 mehrere Steinplatten beschädigt. Unbekannte Täter ritzten unter anderem Hakenkreuze in die Steinplatten. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/ 91000 an die Polizei zu wenden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Staatsschutz in Dortmund. ...

