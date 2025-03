Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Warstein (ots)

In der Lortzingstraße Ecke Haydnstraße ereignete sich am 09.03.2025, um 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen touchierte eine Wohnmobilfahrerin beim Rangieren aus einer Parklücke heraus einen schwarzen Pkw. Es könnte sich hierbei um einen Seat mit der Städtekennung LP gehandelt haben. Die Unfallverursacherin bemerkte den Zusammenstoß und begab sich zum nahegelegenen Schwimmbad, um hier den Fahrer, die Fahrerin ausrufen zu lassen. Bis sie zu ihrem Wohnmobil zurückkehrte, wurde der angefahrene Pkw bereits weg gefahren. Der beschädigte Pkw dürfte an der vorderen Stoßstange in einer Höhe zwischen 39cm und 55 cm beschädigt sein. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen, oder zum beschädigten Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell