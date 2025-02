Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Computer entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit vom 14.02.2025 bis Mittwochmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Computer des Herstellers "Fujitsu" aus einem Büro in der Kirchgasse in Suhl. Diese haben einen Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Geräte geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0051373/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

