Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Beim Absteigen vom Fahrrad in ein Loch gestürzt

Brüggen (ots)

An der Einmündung Borner Straße/Weihersfeld in Brüggen, ist am Mittwochmorgen eine Radfahrerin in ein für eine Straßenlaterne vorbereitetes Loch gestürzt und konnte sich nicht selbstständig daraus befreien.

Die Frau war auf der Borner Straße unterwegs und wollte, um das Weihersfeld zu überqueren, absteigen. Dabei setzte sie ihre Füße auf ein mit Laub bedecktes Beet am Rand des Bürgersteigs. Dort war eine Hülse vorbereitet, um eine Straßenlaterne aufzunehmen. Durch das Laub hatte die 76-jährige Frau aus Brüggen den Schacht, der fast einen Meter tief war, nicht gesehen und gelangte mit einem Bein hinein. Ihr Fahrrad stürzte auf sie. Passanten leisteten erste Hilfe, eine Rettungswagenbesatzung befreite sie und brachte sie in ein Krankenhaus. Die Hülse wurde im Anschluss durch eine Baufirma gesichert. /hei (940)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell