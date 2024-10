Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Kempen (ots)

Am Mittwoch, 30. Oktober, wurde die Polizei um 17 Uhr zum Kempener Außenring auf der Hülser Straße gerufen. Vor der dortigen Kreuzung entdeckten die Beamten einen Verkehrsunfall, an dem drei Personen beteiligt waren. Der 48-jährige deutsche Fahrer eines Pkw räumte ein, für einen kurzen Moment unaufmerksam gewesen zu sein, was dazu führte, dass er das vor ihm haltende Fahrzeug nicht rechtzeitig bemerkte. Er versuchte, nach links auszuweichen, um einen Schaden zu vermeiden, was jedoch nicht gelang. Das graue Fahrzeug prallte mit der Front gegen das stehende Auto, was zu erheblichen Beschädigungen an beiden Fahrzeugen führte. Aufgrund der Schäden liefen Betriebsstoffe des grauen Fahrzeugs auf die Fahrbahn.

Der Fahrer des grauen Autos sowie die Beifahrerin des anderen Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen, weitere Schäden blieben aus. Daher appellieren wir an alle Verkehrsteilnehmer: Bitte halten Sie stets ausreichend Abstand, um im Falle eines Bremsmanövers genügend Zeit zum Stoppen zu haben. /fl (939)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell