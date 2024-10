Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Gesuchten am Airport Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Bei der Kontrolle der Passagiere, welche am 08.10.24 über den Flughafen Niederrhein nach Fes in Marokko ausreisen wollten, stoppte die Bundespolizei einen gesuchten 23 - Jährigen. Der Mann hatte auf einen Strafbefehl des Amtsgerichtes Paderborn nicht reagiert, so dass die Staatsanwaltschaft Paderborn Haftbefehl gegen den Marokkaner erlassen hatte. Das Amtsgericht Paderborn verurteilte ihn zuvor wegen Falscher Verdächtigung, strafbar nach § 164 StGB, zu 600 Euro Geldstrafe oder 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Zahlung der Geldstrafe konnte der Mann seinen Flug antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell