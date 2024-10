BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 40

Münster (ots) - Am Dienstagabend (8.Oktober) hat ein 57-jähriger Mann in der Haupthalle des Hautbahnhofes Münster den Hitlergruß gezeigt und mehrfach Sieg Heil gerufen. Nach Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei bestätigten mehrere Zeugen das Verhalten des Mannes. Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte den Hitlergruß. Zum Tatvorwurf wollte der alkoholisierte Mann, der erst am ...

mehr