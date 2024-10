Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Sicherungshaftbefehle

Essen (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (8. Oktober) überprüften Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Mann. Nach diesem wurde gleich zweimal per Haftbefehl gefahndet.

Gegen 10:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 49-Jährigen. Auf Nachfrage händigte der Deutsche den Uniformierten einen Entlassungsschein einer Justizvollzugseinrichtung aus. Mit Hilfe dieses Schreibens konnten die Personalien des Mannes ermittelt werden. Das Landgericht Essen hatte im April 2022 rechtskräftig, wegen Erschleichens von Leistungen in zwölf Fällen, und einem weiteren Urteil des Amtsgerichts Essen, ebenfalls wegen Erschleichens von Leistungen in 17 Fällen), eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten gegen den Gesuchten verhängt. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt. Gegen die Auflagen verstieß er in der Vergangenheit jedoch mehrfach, weshalb nun Sicherungshaft gegen den Mann angeordnet wurde.

Die Einsatzkräfte brachten den Essener zur Bundespolizeiwache und stellten dort die Identität mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei fest. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter wurde dieser festgenommen und dem Landgericht Essen zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell