POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg // Landkreis Lörrach: Tötungsdelikt in Todtnau - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots) - Am Donnerstagvormittag, 26.09.2024, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Am Stockert in Emmendingen ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, ...

