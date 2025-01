POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Unfall auf Verkehrsinsel geraten

Heidelberg (ots) - Am vergangenen Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Karlsruher Straße, bei dem der Unfallverursachende sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine 67-jährige Autofahrerin fuhr gegen 17:45 Uhr von Leimen aus Richtung Heidelberg, als sie von einer oder einem bislang unbekannten Fahrzeugführerin / Fahrzeugführer kurz vor der Bushaltestelle "Ortenauer Straße" in Rohrbach links ...

