Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jähriger kollidiert mit Gartensichtschutzwand

Schwetzingen (ots)

Mittwochfrüh gegen 03 Uhr kollidierte ein 20-jähriger BMW-Fahrer mit der Sichtschutzwand eines Wohnhauses im Brandenburger Weg.

Der 20-Jährige fuhr entlang der Friedrichsfelder Straße in Richtung Schwetzingen-Mitte und verlor in einer Rechtskurve aufgrund der Wetterbedingungen die Kontrolle über seinen BMW. Schließlich kollidiert er mit der Sichtschutzwand eines Wohnhauses.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Wie hoch die Beschädigungen an der Sichtschutzwand sind, ist derzeit noch unklar.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Das zuständige Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell