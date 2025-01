POL-MA: Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Unfall mit mehreren Verletzten - PM 2

Heidelberg (ots) - Wie bereits berichtet, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr wegen eines Balkonbrands in der Blücherstraße alarmiert. Auf dem Balkon war gelagerter Unrat in Brand geraten. Die Flammen breiteten sie auf dem Balkon aus, wodurch eine Fensterscheibe zersprang und die Fensterbank beschädigt wurde. Durch die ...

mehr