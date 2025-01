Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Unfall mit mehreren Verletzten - PM 1

Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Gegen 06:30 Uhr am Mittwoch ereignete sich auf der Strecke zwischen Darmstadt und Heidelberg auf der Höhe der Abfahrt Hirschberg ein Unfall mit mehreren Verletzten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wechselte ein LKW an einer Fahrbahnverengung die Spur. Aufgrund einer nicht abgepassten Geschwindigkeit prallte das Fahrzeug auf einen vorausfahrenden PKW. Dieser wird im stockenden Verkehr auf ein anderes Auto geschoben. Durch den überraschenden Spurwechsel konnten zwei weitere Autos nicht mehr bremsen und fuhren auf den verunfallten LKW auf. Dabei wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Aufgrund der Maßnahmen am Unfallort kommt es in diesem Bereich zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs. Derzeit besteht ein Rückstau von 4 Kilometern.

