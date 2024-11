Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Drogen-Dealer mit grünem Daumen gefasst

Neben riesigen Cannabis-Pflanzen weitere Betäubungsmittel, große Mengen Bargeld, Tabak-Feinschnitt und eine Schnapsbrennanlage sichergestellt

Dresden; Erfurt (ots)

Eine Plantage mit über zwei Meter großen Hanf-Bäumen stellten Ermittler des Zollfahndungsamtes Dresden Ende September in der Region Arnstadt und Erfurt bei einer Durchsuchung fest. Wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge durchsuchten die Zollfahnder die Wohnung und Geschäftsräume des deutschen Tatverdächtigen (44) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten neben den ungewohnt ertragreichen 36 Marihuana-Pflanzen ca. 4500 Gramm abgepacktes Marihuana, 700 Gramm Amphetamine und weitere Betäubungsmittel in verschiedenen Größenordnungen, rund 4000 Euro Bargeld sowie verschiedenste Waffen in der Nähe der Drogenverstecke sicher. Eine scharfe Schusswaffe mit gefülltem Magazin wurde ebenfalls in der Wohnung des Tatverdächtigen festgestellt.

Der beschuldigte 44-Jährige war darüber hinaus auch in anderen Bereichen geschäftstüchtig. Bei der Kontrolle des Grundstücks wurden auch eine Schnapsbrennanlage und Tabak-Feinschnitt vorgefunden.

Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Zollfahnder in den Wohnungen von zwei weiteren Tätern (23 /22) darüber hinaus neben 1500 Gramm Marihuana und diversen kleineren Mengen weiterer Drogen vor allem Bargeld in szenetypischer Stückelung in einer Höhe von 64.000 Euro sicher.

Die vorläufige Festnahme des auf Bewährung befindlichen Haupttäters wurde noch am gleichen Tag durch die Staatsanwaltschaft Erfurt angeordnet.

Die Ermittlungen dauern an.

