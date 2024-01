Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfallbeteiligter Verletzungen erlegen + Einbrüche + BMW besprüht + Kanaldeckel herausgesprengt + Brennender Imbisswagen + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Wettenberg: Unfallbeteiligter Verletzungen erlegen (Folgemeldung)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Silvesterabend ist nun eine zweite Person gestorben (Bezug zur Pressemeldung vom Führungs- und Lagedienst am 01.01.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/5683116 ). Der ins Krankenhaus gekommene schwerverletzte 64-jährige Mann aus Nordrhein-Westphalen ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen.

Gießen: Einbrüche

In der Freiligrathstraße gelangten Unbekannte am vergangenen Wochenende in die Kellerabteile von zwei Mehrfamilienhäusern. Zwischen 01.30 Uhr und 15.15 Uhr am Samstag, 6. Januar, entwendeten sie unter anderem Kopfhörer, eine Sporttasche und Sportschuhe. Durch das Aufdrücken der Abteiltüren entstand offenbar kein Schaden. Bisherigen Angaben zufolge beläuft sich der Wert des Diebesguts auf etwa 300 Euro. Die betroffenen Häuser können durch eine gemeinsame Tiefgarage erreicht werden. Möglicherweise betraten die Diebe darüber die jeweiligen Keller. Vergangene Woche stellten Zeugen Beschädigungen an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kugelberg fest. Offenbar hatten Diebe vergeblich versucht, die Tür aufzuhebeln und dabei einen Schaden in bislang unbekannter Höhe verursacht, den die Zeugen am Donnerstag, 5. Januar, gegen 16.50 Uhr bemerkten. Mit Werkzeug im Wert von etwa 170 Euro machten sich Diebe nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Zollstock aus dem Staub. Zwischen Samstag, 6. Januar, 18 Uhr, und Sonntag, 14.40 Uhr, hebelten sie zunächst die Eingangstür auf, bevor sie sich auf gleiche Weise an mehreren Kellerräumen zu schaffen machten. Der dadurch entstandene Schaden ist etwa 800 Euro hoch. Hinweise zu den Vorfällen nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Gießen entgegen (Telefonnummer 0641-7006-6555).

Gießen: BMW besprüht

Mit schwarzer Farbe besprühten Unbekannte einen in der Straße Stadtwald stehenden weißen BMW, so dass dieser eine neue Lackierung benötigt. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 17 Uhr am Donnerstag, 4. Januar, und 9 Uhr am Freitag. Die aufnehmenden Polizeibeamten schätzten den Schaden auf etwa 3.500 Euro und bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Reiskirchen- Ettingshausen: Kanaldeckel herausgesprengt

Drei Kanaldeckel sprengten Unbekannte auf bislang nicht näher bekannte Weise im Holzweg aus den Kanalschächten. Die Deckel lagen in der Folge neben den offenen Schächten, in einem Fall befand sich auch herausgeschleuderte Erde in der Nähe und es entstand ein geschätzt 5.000 Euro hoher Schaden am Schacht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen: Wer hat zwischen Donnerstag, 4. Januar, 17 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, etwas Verdächtiges im Holzweg bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an den Kanaldeckeln zu schaffen machten? Wer hat die offenen Schächte bemerkt und kann den Tatzeitraum dadurch näher eingrenzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg: Brennender Imbisswagen

Einen als Imbisswagen genutzten VW zündeten Unbekannte am Freitag, 5. Januar, zwischen 17 Uhr und 22.50 Uhr auf einem Waldparkplatz an, nachdem sie zunächst noch eine Scheibe eingeschlagen hatten. Am VW entstand ein Totalschaden, den die Beamten auf etwa 10.000 Euro schätzten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Bei Einbruch verletzt?

Blutspuren deuten darauf hin, dass sich ein Dieb beim Einbruch in einen Friseurladen in der Grünberger Straße verletzte, als er am Samstag, 6. Januar, gegen 4.50 Uhr eine Scheibe einschlug. Dennoch begab er sich in das Geschäft und entwendete etwa 100 Euro. Der Schaden am Fenster ist geschätzt 500 Euro hoch. Für die andauernden Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Gießen um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Lich: Dieb im Keller

In der Straße Am Breuerbergsweiher verschaffte sich ein Dieb auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und zu einem Kellerabteil. Mit Werkzeug im Gesamtwert von etwa 320 Euro machte er sich anschließen aus dem Staub. Bei dem Diebstahl zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein weiterer Schaden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Unfall mit Fahrradfahrer

Ein 42-jähriger Fahrradfahrer aus Gießen kam Samstag, 6. Januar, vermutlich schwer- aber bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht lebensbedrohlich verletzt nach einem Zusammenstoß mit einem PKW ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Radfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof, entgegen der Fahrtrichtung. Als ein 33-jähriger Gießener gegen 16.10 Uhr mit seinem VW von der Straße An der alten Post nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, kam es nur Kollision mit dem Radfahrer, der dadurch stürzte. Am PKW entstand ein geschätzt 150 Euro hoher Schaden an der Front. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Gießen Süd zu wenden (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Schaden mit Tür verursacht?

Auf den Parkplätzen eines Restaurants im Parkhaus in der Grünberger Straße stand am Samstag, 6.Januar, zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr ein weißer Audi A3. In diesem Zeitraum parkte ein unbekannter Autofahrer neben dem Audi und stieß wahrscheinlich beim Ein- oder Aussteigen mit der eigenen Tür gegen die Fahrertür des A3. Dadurch entstand ein etwa 300 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Rabenau- Kesselbach: Mit Zaun kollidiert

In der Uferstraße kollidierte ein unbekannter Autofahrer zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag, 4. Januar, und 11.45 Uhr am Samstag mit einem Pfosten und einem Zaun, zudem entstanden Risse im Gehweg. Anstatt sich um den geschätzt 2.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Grünberg sucht Zeugen, denen diesbezüglich etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: Opel durchsucht und Seat beschädigt

Unbekannte durchsuchten zwischen Mittwoch, 3. Januar, 13 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, einen schwarzen Opel Corsa, der auf einem Parkstreifen im Fasanenweg stand. Dabei öffneten sie vermutlich die Tür so weit, dass diese an einen danebenstehenden grauen Seat Ibiza schlug und einen Kratzer verursachte. Den Schaden am Seat schätzten die Beamten auf 100 Euro, der Corsa blieb unbeschädigt. Zudem fehlte auch nichts aus dem Wagen. Die Polizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Lich: BMW touchiert

Vermutlich beim Rangieren touchierte am Freitag, 5. Januar, ein unbekannter Autofahrer in der Herderstraße einen geparkten weißen BMW 320d. Dadurch entstand zwischen 6 Uhr und 15.30 Uhr ein etwa 3.000 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Grünberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/91430).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

