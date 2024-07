Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Unfall während polizeilicher Einsatzfahrt: Fünfjähriges Kind wird von Streifenwagen erfasst und erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen Ermittlungsbehörden suchen nach Zeugen

Wiesbaden (ots)

Am Dienstag, 23. Juli 2024, ereignete sich gegen 21:30 Uhr auf der Holländischen Straße in Kassel ein Verkehrsunfall, an dem ein Dienstfahrzeug des Polizeipräsidiums Nordhessen beteiligt war. Der Streifenwagen, der sich in stadtauswärtiger Richtung auf einer Einsatzfahrt befand, näherte sich mit eingeschaltetem Einsatzhorn und Blaulicht der Ampelkreuzung im Bereich Haltestelle "Wiener Straße". Nach bisherigen Ermittlungen überquerte in diesem Moment ein fünfjähriger Junge vom Bereich der Haltestelle kommend die Holländische Straße und wurde von dem Einsatzfahrzeug erfasst. Nach unmittelbar vor Ort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen, wurde der Junge in ein Kasseler Klinikum verbracht, wo er trotz Rettungsbemühungen der Ärzte noch in derselben Nacht verstarb.

Alle erforderlichen Maßnahmen zur Beweissicherung wurden von den Ermittlungsbehörden initiiert, um den Unfallhergang zu rekonstruieren und letztlich bewerten zu können, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten zum Tod des Jungen geführt hat.

Zum Zwecke der Unfallrekonstruktion wurde unmittelbar nach dem Unfallgeschehen ein Sachverständiger hinzugezogen; erste Augenzeugen des Unfalls wurden befragt. Die richterliche Anordnung einer Obduktion des Leichnams des verstorbenen Kindes wird von der Staatsanwaltschaft noch heute beantragt werden.

Das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) hat - wie in solchen Fällen üblich - die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

An der Stelle, an der das fünfjährige Kind die Straße überquert haben soll, wird die in stadtauswärtiger Richtung verlaufende Holländische Straße in drei Spuren unterteilt. Auf der linken der drei Fahrbahnen - einer sogenannten Linksabbiegespur - sollen sich im Zeitpunkt des Unfallgeschehens mehrere Fahrzeuge befunden haben und zwar an erster Stelle (unmittelbar vor der Ampel) möglicherweise eine Limousine des Typs VW Passat, dahinter sollen zwei weitere dunkle PKW gestanden haben. Die Fahrzeuginsassen dieser Fahrzeuge könnten für die Ermittlungsbehörden wichtige Beobachtungen gemacht haben und werden daher dringend gebeten, sich beim HLKA (Telefon: 0611 - 83-8300) zu melden.

Auf Grund des laufenden Ermittlungsverfahrens wird um Verständnis gebeten, dass derzeit keine Zwischenstände zu einzelnen Ermittlungsergebnissen mitgeteilt werden können. Dasselbe gilt unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschutzes und der Identifizierbarkeit hinsichtlich näherer Angaben zur Person des Dienstfahrzeugführers.

(Beachten Sie bitte auch die heute, um 01:44 Uhr, vom Polizeipräsidium Nordhessen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5829402 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Vorfall.)

