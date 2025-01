Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heidelberg (ots)

Am vergangenen Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Karlsruher Straße, bei dem der Unfallverursachende sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Eine 67-jährige Autofahrerin fuhr gegen 17:45 Uhr von Leimen aus Richtung Heidelberg, als sie von einer oder einem bislang unbekannten Fahrzeugführerin / Fahrzeugführer kurz vor der Bushaltestelle "Ortenauer Straße" in Rohrbach links überholt wurde. Während des Überholvorganges wurde der VW Polo der Frau an der linken Fahrzeugseite beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden ist. Anschließend entzog sich die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher den Pflichten, hielt nicht an und fuhr einfach weiter.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und dem unfallverursachenden Fahrzeug mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell