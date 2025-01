Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Zusammenstoß beim Fahrstreifenwechsel - 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim/BAB 656 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 656 zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und dem Autobahnkreuz Mannheim entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Ein 29-jähriger Opelfahrer befuhr gegen 20.30 Uhr den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim. Beim Fahrstreifenwechsel auf die Hauptfahrbahn in Richtung Mannheim übersah er einen Peugeot, der links neben ihm fuhr und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Opel wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen ergaben sich keine Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell