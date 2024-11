Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit Fahrerflucht: Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Samstagnachmittag (23.11.2024) ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der Euskirchener Straße in Düren ein Verkehrsunfall, bei dem eine 15-Jährige leicht verletzt wurde.

Die Jugendliche befuhr mit ihrem E-Scooter den Fahrradschutzstreifen der Euskirchener Straße entgegen der Fahrtrichtung. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle bemerkte sie einen schwarzen Pkw, der vom Tankstellengelände auf die Straße fahren wollte. Beim Versuch, ihren E-Scooter abzubremsen, verlor sie die Kontrolle und stürzte.

Während sie noch am Boden lag, soll der Pkw mit dem hinteren rechten Reifen über ihre aufgestützte rechte Hand gefahren sein. Anschließend fuhr der Wagen in Richtung Friedrich-Ebert-Platz davon, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Sie begab sich später selbstständig in ein Krankenhaus und meldete den Vorfall am Abend auf der Polizeiwache.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell