Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Psychischer Ausnahmezustand

Annweiler (ots)

Ein 59jähriger hat am gestrigen Mittwoch in einem Stadtteil von Annweiler durch einen Aggressionsanfall einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut schreiend habe er zuerst seine Nachbarn verängstigt und bedroht und danach mit einem in einem fremden Garten aufgefunden Beil Sachschaden angerichtet, weswegen die Nachbarn die Polizei verständigten. Der Mann hat sich beim Eintreffen der Polizeikräfte in seiner Wohnung verbarrikadiert und musste durch Spezialkräfte dort überwältigt werden. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und musste in ein entsprechendes Krankenhaus eingewiesen werden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Die Umstände der Tat sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell