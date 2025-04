Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 33-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch in ein Café in U-Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

In der Nacht zum Donnerstag (24.4.) soll sich der mutmaßliche Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büro sowie einem Gastraum in einem Café in der Schleiermacherstraße verschafft haben. Sodann soll er Inventar, wie beispielsweise einen Monitor, zwei Kassensysteme sowie mehrere Tablets und EC-Kartenlesegeräte, an sich genommen haben. Im Anschluss habe der Beschuldigte die Räumlichkeiten des Cafés derart beschädigt, dass ein Schaden von circa 20.000 Euro entstand. Danach habe der Beschuldigte den Tatort mit seiner Beute verlassen.

Kurz darauf beobachtete ein Zeuge im nahegelegenen Herrngarten den Beschuldigten, woraufhin er die Polizei alarmierte. Nach erfolgter Festnahme sowie Sicherstellung einiger der mutmaßlich zuvor entwendeten Gegenstände wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ am Freitagmorgen (25.4.) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 33-Jährigen, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Zu den noch nicht aufgefundenen, aus dem Café entwendeten Gegenständen gehören ein Beamer, vier Tablets, sowie zwei EC-Kartenlesegeräte. Sollten Zeugen zwischen Mittwochabend (23.4.), etwa 23.00 Uhr, und Donnerstagmittag (24.4.), etwa 13.00 Uhr, im Bereich des Herrngartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich beim Kommissariat 35 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

