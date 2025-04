Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kennzeichen blieb am Unfallort zurück

Warendorf (ots)

Zurück blieb am Sonntagabend (20.4.2025, 22.30 Uhr) das Kennzeichen eines Autos zurück, dessen Fahrer vom Unfallort in Ahlen, Am Stockpieper geflüchtet war. Der Fahrer des Pkws befuhr die Straße Am Stockpiper in Richtung Emanuel-Von-Ketteler-Straße. Im weiteren Verlauf kam er mit dem Auto nach links von der Straße ab, fuhr über den Gehweg und gegen einem Metallzaun. Anschließend setzte der Mann seinen Pkw zurück und flüchtete in Richtung Emanuel-Von-Ketteler-Straße. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Zaun erheblich beschädigt. Neben dem Kennzeichen fanden Polizisten noch Trümmerteile des Fahrzeuges. Während der Fahndung nach dem Auto stellten Einsatzkräfte dieses auf der Straße am Stockpieper fest. Sie hielten es an und kontrollierten den 26-jährigen Fahrer. Dieser war alkoholisiert, weshalb die Beamten dem Moldauer eine Blutprobe entnehmen ließen. Außerdem stellten sie den Führerschein des 26-Jährigen sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell