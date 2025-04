Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Pedelecfahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 20.4.2025, 13.05 Uhr verletzte sich eine Pedelecfahrerin in Telgte, B 51/Eichenweg schwer. Die 69-Jährige befuhr den Radweg in Richtung Warendorf. Zeitgleich kam eine 57-jährige Telgterin mit ihrem Pkw aus dem Eichenweg und beabsichtigte nach rechts auf die Bundesstraße abzubiegen. Die 69-jährige Telgterin stürzte und verletzte sich dabei. Unklar ist, ob es einen Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmern gab. Rettungskräfte brachten die 69-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden am Pedelec.

