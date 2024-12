Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Holzlar/-Tannenbusch: 42-Jähriger nach Wohnungseinbruch in Haft

Bonn (ots)

Mehrere Stunden nach einem Wohnungseinbruch in Bonn-Holzlar wurde am Mittwoch (18.12.2024) ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Tannenbusch festgenommen.

Der Einbruch im Holzlarer Braunkehlchenweg war den Geschädigten am Mittwochmittag gegen 12:20 Uhr aufgefallen. Wie sich herausstellte, war die Haustüre des Einfamilienhauses zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr ohne große Beschädigungen aufgehebelt worden. Auch im Haus gab es keine auffälligen Veränderungen wie beispielsweise durchwühlte Schränke und Schubladen, sodass die Bewohner erst nach der Feststellung, dass mehrere Paar Kopfhörer nicht mehr auffindbar waren, einen Einbruch vermuteten.

Dem Geschädigten gelang es in der Folge, ein Paar Kopfhörer über eine Ortungsfunktion in Alt-Tannenbusch zu lokalisieren. Im Rahmen umfangreicher Sofortmaßnahmen des für Einbruchdelikte zuständigen Kriminalkommissariats 13 konnte bei der Bonner Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für die dortige Wohnung eines 42-Jährigen erwirkt werden, der bereits einschlägig polizeibekannt ist. Bei der Durchsuchung konnte das Diebesgut aufgefunden und der Tatverdächtige festgenommen werden. Der mutmaßliche Einbrecher wurde ins Polizeipräsidium gebracht, wo die Ermittlungen gegen ihn weitergeführt wurden.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der 42-Jährige am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

