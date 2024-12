Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter setzte gestohlene EC-Karte in Köln ein - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots)

Mit einem Foto einer Überwachungskamera bat die Polizei Bonn um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannten Mannes (s. Pressemeldung vom 18.12.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5933255) Der Verdächtige soll am 06.07.2024 bei drei Transaktionen mit einer gestohlenen Debitkarte insgesamt 750 Euro abgehoben haben. Der Verdächtige konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Die Veröffentlichung seines Fotos in den Medien ist damit hinfällig. Die Ermittlungen dauern weiter an.

